Берлину нужно выбраться из морального и экономического клубка, в который превратилась дискуссия вокруг российской трубы

Прекращение проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что в Европе останутся руины из труб. Больше всего пострадает не Россия, а Германия. Об этом пишет Франциска Аугштайн в немецком журнале Der Spiegel.

Она отметила, что после событий с несанкционированными акциями протеста в РФ на Москву оказывается еще больше давления, а США и некоторые европейские политики требуют от Берлина отказаться от балтийского газопровода.

"Если предположить, что "Северный поток – 2" не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землей", – пишет автор в статье.

Несмотря на все политические нюансы, отмечает немка, завершение строительства газопровода выгодно для самих европейцев. Она подчеркивает, что альтернативой российскому сырью выступает американский и норвежский газ. Но Берлину отказываться от "СП-2" нецелесообразно, в том числе, по экономическим причинам, поскольку СПГ из США обойдется дороже.

Что касается Норвегии, то если Польша, для которой строится в той же Балтике еще один трубопровод, будет покупать газ у Королевства, то доля ФРГ у этого северного поставщика резко сократится (сейчас это примерно 20-30% норвежского газа).

По мнению автора, санкции Вашингтона в отношении участников строительства "Северного потока-2" продиктованы желанием продвинуть в Евросоюз американский СПГ.

"Граждане просто стали бы платить больше денег за газ, получаемый из обычных и других источников. Например, газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Штатах разрушаются целые участки земли. Кроме того, США перестали быть популярными в Евросоюзе", – считает обозреватель.

По ее мнению, в ситуации с "СП-2" моральные и экономические причины переплелись в один клубок, а вопрос вовсе не в том, нужно ли завершить проект, а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран, резюмирует Аугштайн.

Ранее издание Deutsche Welle вышло со статьей, в которой утверждается, что власти Германии, во-первых, не собираются отказываться от российской трубы, а во-вторых, даже предлагают Штатам €1 млрд за то, чтобы те сняли санкции против "Северного потока-2".

