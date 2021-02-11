США использовали санкции против "Северного потока-2" для газовой войны Украины с Россией - эксперт

Основную ставку американцы делали на Порошенко

Заявления США о том, что санкциями против "Северного потока-2" они защищают европейцев от давления России, – это ахинея, рассчитанная на массового зрителя. В этом убежден глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

На серьезных переговорах с ФРГ по поводу поставок газа из России американцы вряд ли убеждают партнеров, что их заботят демократические ценности, а не собственные коммерческие и политические интересы в Европе. По мнению Симонова, это было бы неуважением к собеседникам и пустая трата времени. Но о чем в действительности идет речь на конфиденциальных встречах, редко становится известно общественности.

Другое дело, что сейчас Вашингтон демонстративно пытается перевернуть все с ног на голову, утверждая, что именно его давление на Москву с помощью санкций против строящегося "Северного потока-2" способствовало заключению транзитного договора РФ с Украиной в 2019 г. и буквально спасению Европы от перебоев с поставками газа.

"Цель американских санкций была совершенно противоположной. Вашингтон как раз хотел, чтобы транзитный договор с Украиной не был подписан, чтобы разгорелась настоящая газовая война в Европе, и всех собак спустили бы на Россию",

– убежден Симонов. По его мнению, Вашингтон делал ставку на экс-президента Незалежной Петра Порошенко, пишет "Взгляд". Если бы он оставался у власти в Киеве, никакого договора с Москвой подписано бы не было, и страны ЕС были бы вынуждены покупать больше американского сжиженного газа.

Ранее в СМИ появилась переписка властей США и ФРГ по поводу "Северного потока-2" и предложений, которое делало немецкое правительство ради спасения газового проекта. В Берлине уже заявили, что информацию неправильно интерпретировали. Сведения о возможной сделке ФРГ и США журналисты раскопали еще осенью прошлого года.