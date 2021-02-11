В России заявили о подорожании популярного продукта

В России заявили о подорожании популярного продукта
Фото:Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара

Российские ритейлеры заявили о сильном повышении цен на бананы. Причиной подорожания стал крупный неурожай в Эквадоре, а также высокий спрос в зимний сезон и задержки с поставками.

Оптовые цены выросли практически на 40%. Тем не менее, утверждают представители отечественного ритейла, ситуация должна нормализоваться уже к середине весны.

За годовой период оптовая стоимость бананов выросла с 60 до 82 рублей 1 килограмм. Основным импортером фруктов является Эквадор, в котором непогода и вулканическая активность, серьезно повредившая плантации, привела к неурожаю.

По словам генерального директора FruitNews Ирины Козий, на сегодняшний день крупнейшие ритейлы сами зачастую выступают в роли главных импортеров, а "игроки" на продовольственном рынке, скорее, зависят от обстоятельств, сложившихся у самих представителей импорта. Как отмечает телеканал "360", банан является самым популярным фруктом среди россиян.

Эксперт также напомнила, что осложнения вызывает и общий рост стоимости перевозок из-за пандемии, во время которой власти ввели ряд ограничений на авиасообщение, а также падения курса рубля, передает "Коммерсант".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о продуктах, которые должны заметно вырасти в цене в 2021 году. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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репу еште, какие вам бананы.
это не скрепно.
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