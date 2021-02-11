Власти республики намеренно создают предпосылки для национализации дочернего предприятия, считают в компании

Увеличение налоговой нагрузки в Белоруссии вместе с активизацией надзорных ведомств республики может привести к началу банкротства и национализации унитарного предприятия "Запад-Транснефтепродукт" в пользу местных властей. Такое заявление сделал советник главы "Транснефти" Игорь Демин.

В настоящий момент стоимость активов предприятия составляет 6,7 миллиарда рублей. Такая сумма может стать финансовой потерей для РФ при переходе УП в собственность местных властей.

С 1 января в Белоруссии действует увеличенная ставка налога на прибыль, которая выросла с 18 до 50%. Также Минск ввел экологический сбор, ежегодный размер которого колеблется в районе 80-90 миллионов рублей.

При этом, добавил представитель "Транснефти", транзит нефти сократился с 2019 году с 6 до 3,4 миллиона тонн.

Как считает Демин, белорусские власти проводят дискриминационную политику в отношении дочернего предприятия "Транснефти" – под действие повышенного налога в республике попадает лишь сам "Запад-Транснефтепрродукт". Новый закон не касается самого белорусского топлива, а также горючего, которое поступает с территории Украины и Польши, передает "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желает сойтись с Россией на более "справедливой" цене за газ.