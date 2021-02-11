Давление США на Россию привело к неожиданному эффекту на золотовалютном рынке - Sina

Москва начала новую мировую тенденцию

Угрозы США экономическому сектору России обернулись неожиданными последствиями для всего мира и грозят еще большими неприятностями самим американцам. К такому выводу пришли китайские аналитики.

Несколько лет назад Вашингтон, используя санкционные инструменты, начал давить на Москву. Речь пошла об отключении банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Золотовалютные запасы Россия тоже стали очень уязвимы. Кремль был вынужден принять защитные меры, которые оказались эффективными и влекущими за собой глобальные перемены.

"Россия несколько лет подряд избавлялась от долларов, скупая золото. Теперь она вошла в пятерку обладателей крупнейших золотых запасов в мире",

– пишет китайское издание Sina. Авторы статьи отмечают, что Москва также устроила массовую распродажу казначейских облигаций США и запустила собственную платежную систему. Это помогло ей снизить геополитические риски для золотовалютных резервов.

Конечно, дедолларизация, которую проводит Россия, не была бы страшна США, если бы у нее не появились последователи. Гегемония доллара надоела многим, поэтому от валюты США стали отказываться и другие страны и регионы. Даже в ЕС задумались на эту тему.

Похоже, Москва начала тенденцию, которая, распространившись по миру, станет реальной угрозой статусу доллара как мировой валюты. Для США это влечет негативные последствия, приводит мнение китайских аналитиков "ПолитРоссия".

Ранее исследовательская служба Конгресса США представила доклад, в котором предупредила о печальных последствиях американских санкций для доллара.