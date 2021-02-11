Незалежная всеми силами пытается отвязаться от электричества двух соседних стран

Киевский режим собрался будущей зимой потренироваться с отключением Украины от электроснабжения из России и Белоруссии. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минэнерго соборной Юрий Витренко.

Он подчеркнул, что Незалежной нужно показать, что украинская энергосистема способна функционировать независимо от российской "лампочки Ильича".

"Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы, по крайней мере, в течение недели. Вначале зимой, потом – летом", – цитирует чиновника агентство "Регнум".

При удачном стечении обстоятельства Незалежная приблизится к долгосрочным планам постмайданных властей отсоединиться от энергосистем Белоруссии и РФ. Это светлое во всех смыслах будущее должно наступить в 2023 году. Таким образом Минэнерго Украины присоединиться к европейской ENTSO-E.

Пан Витренко добавил, что "стратегически" не поддерживает получение тока из России и Белоруссии, но для того, чтобы реализовать такие масштабные прожекты нужно хорошо подготовиться, передает "УНИАН".

Он раскритиковал летние ремонты в сфере энергосистемы соборной, недостаточное количество угля на складах, в результате чего в зимний период в стране возникают такие ситуации, когда необходима "аварийная помощь" ближайших соседей. При этом осторожный чиновник назвал исключительно Белоруссию, хотя всем известно, что Незалежная кормится и российским током.

Ранее сегодня Европарламент разразился резолюцией, в которой раскритиковал Киев за то, что украинский рынок электроэнергии все еще не соответствует стандартам ЕС. Брюссель рекомендовала завершить реформу данной отрасли, "прежде всего за счет усиления независимости "Укрэнерго" и отказа от перекрестного субсидирования".

От Украины потребовали модернизировать существующие, т.е. советские ТЭС для соответствия европейским экологическим стандартам и безопасности.

Хорошо, что Брюссель пока не призывает Незалежную модернизировать трубу "Уренгой-Помары-Ужгород" и всю железнодорожную сеть соборной.

