Курс доллара резко перевалил за 74 рубля

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На этой отметке американская валюта в последний раз была в понедельник

Торги Московской биржи сегодня открылись резким подорожанием курса доллара. Валюта выросла до 74,4 рублей впервые с 8 февраля. Поднялся и евро. Максимальная стоимость европейской валюты на Мосбирже утром 12 февраля составила 90 рублей. Согласно прогнозу, из-за сокращения закупок иностранной валюты Минфином доллар вскоре упадет до 70 рублей.