Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
724 новости
Торги Московской биржи сегодня открылись резким подорожанием курса доллара. Валюта выросла до 74,4 рублей впервые с 8 февраля.
Поднялся и евро. Максимальная стоимость европейской валюты на Мосбирже утром 12 февраля составила 90 рублей.
Согласно прогнозу, из-за сокращения закупок иностранной валюты Минфином доллар вскоре упадет до 70 рублей.
Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам
Агрессивная риторика молдавского лидера не находит отклика в республике