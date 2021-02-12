Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста

Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Благоприятный курс для нацвалюты возможен при отсутствии очередных санкций

Курс американской валюты в ближайшие два месяца, вероятнее всего, останется на уровне 73-77 рублей. Соответствующий прогноз сделал экономист Евгений Маришин, доверительный управляющий инвестиционной компании "Солид".

Как считает специалист, ключевым фактором остаются очередные санкционные ограничения против России. Если новых рестрикций не предвидится, у российской валюты есть все шансы остаться в пределах обозначенного диапазона на долгий срок.

Также Маришин отметил, что в таком случае со стороны Центробанка должны отсутствовать резкие изменения в экономической политике.

Эксперт при этом добавил, что с октября наблюдается безкоррекционный рост нефтяного сырья, что позволяет говорить о том, что в краткосрочной перспективе стоимость энергоносителя должна снизиться. В итоге рубль может упасть, о чем специалист сообщил в интервью "Известиям".

Ранее американские эксперты заявили о возможном падении курса доллара из-за повышения спроса на нефть. Министерство энергетики Соединенных Штатов рассматривает ряд вариантов дальнейшего развития событий, в одном из которых допускается, что к 2050 году стоимость барреля может достигнуть 150 долларов.

Егор МАЛКОВ

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