Благоприятный курс для нацвалюты возможен при отсутствии очередных санкций

Курс американской валюты в ближайшие два месяца, вероятнее всего, останется на уровне 73-77 рублей. Соответствующий прогноз сделал экономист Евгений Маришин, доверительный управляющий инвестиционной компании "Солид".

Как считает специалист, ключевым фактором остаются очередные санкционные ограничения против России. Если новых рестрикций не предвидится, у российской валюты есть все шансы остаться в пределах обозначенного диапазона на долгий срок.

Также Маришин отметил, что в таком случае со стороны Центробанка должны отсутствовать резкие изменения в экономической политике.

Эксперт при этом добавил, что с октября наблюдается безкоррекционный рост нефтяного сырья, что позволяет говорить о том, что в краткосрочной перспективе стоимость энергоносителя должна снизиться. В итоге рубль может упасть, о чем специалист сообщил в интервью "Известиям".

Ранее американские эксперты заявили о возможном падении курса доллара из-за повышения спроса на нефть. Министерство энергетики Соединенных Штатов рассматривает ряд вариантов дальнейшего развития событий, в одном из которых допускается, что к 2050 году стоимость барреля может достигнуть 150 долларов.