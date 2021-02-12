Российская вакцина сталкивается с серьезной конкуренцией и противодействием политиков на Западе

Одобрению российской вакцины "Спутник V" на Западе пытаются препятствовать в ряде стран компании-конкуренты и политический истеблишмент. Более того, в отношении нашего противокоронавирусного препарата готовят провокации. Об этом сегодня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям", – сказал он он в эфире телеканала "Россия 24".

Дмитриев считает, что уже полученные 27 одобрений являются результатом очень активной и мощной работы всей команды.

"Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины "Спутник V", но мы движемся вперед, и, безусловно, "Спутник V" – это одна из наиболее признанных вакцин в мире", – цитирует РИА "Новости" главу РФПИ.

В пятницу, 12 февраля, фонд уведомил, что российский препарат прошел регистрацию в Казахстане, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также Черногории. По мимо этого Минздрав Белоруссии разрешил использовать нашу вакцину для граждан, чей возраст превышает 60 лет. В республиканском ведомстве отметили, что регистрация препарата в данной возрастной группе "является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".

На сегодняшний день "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщили в РФПИ.

