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Нынешним летом Россия может столкнуться с дефицитом сахара, причиной этому участники рынка называют замороженные цены, неурожай и активность скупщиков из Казахстана, пишет сегодня портал VTimes.
По прогнозам специалистов, проблемы с продуктом ожидаются в июле. В кабмине с ситуацией знакомы, однако конкретного решения на данный момент нет, сообщил источник издания.
Цены на сахар были заморожены в декабре 2020 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. В магазинах стоимость не должна превышать 46 руб за килограмм, а производители не могут продавать сахар дороже 36 рублей.
После этого возникла ситуация, когда по таким ценам продукт стали скупать спекулянты. В результате к весне проблема еще больше ухудшится, поскольку сахар по 36 руб продавать никто не станет, предупреждают эксперты. Одновременно на мировом рынке он подорожал до максимума почти за три года – до $480 за тонну.
На этом фоне российский сахар сейчас активно покупает Казахстан.
Еще одним фактором дефицита является неурожай, который привел к тому, что производство белого продукта в нынешнем сезоне оказалось самым низким за последние пять лет.
"Сейчас нет понимания, сколько реально сахара в стране, поэтому остается неопределенность, каковы запасы, как будет меняться мировая цена... Политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не случилось в рыночных условиях", – цитирует издание мнения отечественных участников рынка.
Ранее в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным заявил, что заморозка цен на продукты в РФ не сработала и обстановка "усугубляется". Он рассказал президенту, что
все крупнейшие импортеры продовольствия усилили его закупки для себя про запас.
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