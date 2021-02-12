В России может возникнуть дефицит сахара

В России может возникнуть дефицит сахара
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По замороженной цене на белый продукт его активно скупает Казахстан

Нынешним летом Россия может столкнуться с дефицитом сахара, причиной этому участники рынка называют замороженные цены, неурожай и активность скупщиков из Казахстана, пишет сегодня портал VTimes.

По прогнозам специалистов, проблемы с продуктом ожидаются в июле. В кабмине с ситуацией знакомы, однако конкретного решения на данный момент нет, сообщил источник издания.

Цены на сахар были заморожены в декабре 2020 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. В магазинах стоимость не должна превышать 46 руб за килограмм, а производители не могут продавать сахар дороже 36 рублей.

После этого возникла ситуация, когда по таким ценам продукт стали скупать спекулянты. В результате к весне проблема еще больше ухудшится, поскольку сахар по 36 руб продавать никто не станет, предупреждают эксперты. Одновременно на мировом рынке он подорожал до максимума почти за три года – до $480 за тонну.

На этом фоне российский сахар сейчас активно покупает Казахстан.

Еще одним фактором дефицита является неурожай, который привел к тому, что производство белого продукта в нынешнем сезоне оказалось самым низким за последние пять лет.

"Сейчас нет понимания, сколько реально сахара в стране, поэтому остается неопределенность, каковы запасы, как будет меняться мировая цена... Политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не случилось в рыночных условиях", – цитирует издание мнения отечественных участников рынка.

Ранее в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным заявил, что заморозка цен на продукты в РФ не сработала и обстановка "усугубляется". Он рассказал президенту, что все крупнейшие импортеры продовольствия усилили его закупки для себя про запас.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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