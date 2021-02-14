Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины

Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
Фото: pixabay.com
Не исключено, что российская валюта повторит рекордное падение, которое случилось в январе 2021-го

Такое мнение выразила аналитик аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

Курс российской валюты может упасть до уровня 30 января (тогда за доллар давали больше 76 рублей) из-за ряда факторов.

Одной из причин, по словам Зайцевой, является ухудшение прогноза по мировому спросу на нефть, произошедшее из-за темпов вакцинации, которые оказались ниже, чем предполагалось.

На курс рубля также повлияли слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Евросоюз давит санкциями на нашу страну. Аналитик напомнила, что рестрикции для российской валюты являются ключевым риском.

Давит на рубль и предстоящий саммит Евросоюза, где планируется обсуждение вопроса об ограничительных мерах против России. При этом персональные санкции практически не повлияют на курс "деревянного". Ситуация осложнится, если рестрикции будут затрагивать экономические интересы нашей страны. Тогда, вполне вероятно, курс рубля упадет.

Принимая во внимание сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, в течение месяца за доллар, по подсчетам экспертов, будут давать от 73 до 76 рублей. Евро, возможно, будет стоить от 89 до 92,5 рублей. Об этом Зайцева рассказала в беседе с "Российской газетой".

Ранее эксперт дал прогноз по курсу доллара к весне 2021 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость144159
Пожаловаться Ответить
Брехня, будет наоборот...
ГостьВалентина
Пожаловаться Ответить
ОЙ! Ну зачем такую глупость писать? ЗАЧЕМ?
Гость139020
Пожаловаться Ответить
Оп.<цензура>! Мне присвоили номер! Скорее всего , что бы отследить: кто-где-когда-про что и т.д.
Гость139020
Пожаловаться Ответить
Бла-бла-бла!!! Научились у гидрометеоцентра - дождь то ли будет, то ли нет, или "возможно пройдут кратковременные дожди".
1
новости партнеров

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Москву накрыл снежный апокалипсис: видео

Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей