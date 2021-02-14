Не исключено, что российская валюта повторит рекордное падение, которое случилось в январе 2021-го

Такое мнение выразила аналитик аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.



Курс российской валюты может упасть до уровня 30 января (тогда за доллар давали больше 76 рублей) из-за ряда факторов.

Одной из причин, по словам Зайцевой, является ухудшение прогноза по мировому спросу на нефть, произошедшее из-за темпов вакцинации, которые оказались ниже, чем предполагалось.

На курс рубля также повлияли слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Евросоюз давит санкциями на нашу страну. Аналитик напомнила, что рестрикции для российской валюты являются ключевым риском.

Давит на рубль и предстоящий саммит Евросоюза, где планируется обсуждение вопроса об ограничительных мерах против России. При этом персональные санкции практически не повлияют на курс "деревянного". Ситуация осложнится, если рестрикции будут затрагивать экономические интересы нашей страны. Тогда, вполне вероятно, курс рубля упадет.

Принимая во внимание сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, в течение месяца за доллар, по подсчетам экспертов, будут давать от 73 до 76 рублей. Евро, возможно, будет стоить от 89 до 92,5 рублей. Об этом Зайцева рассказала в беседе с "Российской газетой".

Ранее эксперт дал прогноз по курсу доллара к весне 2021 года.