Вице-премьер оценил риск неиспользования газопровода

Александр Новак прокомментировал ситуацию с "Северным потоком – 2" на фоне санкционного давления. Вице-премьер РФ считает, что газопроводу не грозит простой. Строительство законно, партнеры России из Евросоюза заинтересованы в его запуске, подчеркнул Новак.



"…здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров",

– заявил он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" (цитата по РИА Новости).

При этом политику США Новак назвал "нерыночными методами конкуренции".

Ранее российский эксперт рассказал, как Москве удается обходить санкции против "Северного потока – 2". Так, ряд участвующих в строительстве газопровода судов сменили владельцев.

Тем временем в США обеспокоены из-за возможной отмены санкций против российского проекта – такие слухи недавно появились в СМИ. Сенаторы направили администрации президента Джо Байдена письмо, в котором призывают его отказаться от подобного решения.