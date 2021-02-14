Запустят ли "Северный поток – 2" после завершения строительства: ответ Новака

Запустят ли "Северный поток – 2" после завершения строительства: ответ Новака
Александр Новак. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Вице-премьер оценил риск неиспользования газопровода

Александр Новак прокомментировал ситуацию с "Северным потоком – 2" на фоне санкционного давления. Вице-премьер РФ считает, что газопроводу не грозит простой. Строительство законно, партнеры России из Евросоюза заинтересованы в его запуске, подчеркнул Новак.

"…здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров",

заявил он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" (цитата по РИА Новости).

При этом политику США Новак назвал "нерыночными методами конкуренции".

Ранее российский эксперт рассказал, как Москве удается обходить санкции против "Северного потока – 2". Так, ряд участвующих в строительстве газопровода судов сменили владельцев.

Тем временем в США обеспокоены из-за возможной отмены санкций против российского проекта – такие слухи недавно появились в СМИ. Сенаторы направили администрации президента Джо Байдена письмо, в котором призывают его отказаться от подобного решения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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