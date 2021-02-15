Россиянам посоветовали внимательно читать банковские договоры перед подписанием

Клиенты российских банков могут столкнуться с неприятными новостями, касащихся баланса на банковской карте. Так, в один момент он может уйти в минус без видимых на то причин. Как объяснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, это может произойти, если клиент невнимательно читал договор оказания банковских услуг по карте.

Достов рассказал в беседе с РИА "Новости", что со счета или с карты может списываться ежемесячная комиссия, предусмотренная банком – это возможно даже в том случае, если человек не пользуется активной карточкой.

Проблема кроется еще и в том, что некоторые договоры по картам предусматривают "овердрафт" – баланс уходит в минус за счет предоставления банком кредита. На этот долг могут начать начислять проценты, поскольку ушедшие на погашение ежемесячного платежа деньги будут считаться испозованным кредитом, который клиент обязан заплатить.

Эксперт посоветовал закрыть карту или счет, если клиент не намерен ими пользоваться, пишет URA.RU.

Также в некоторых случаях банк предусматривает нулевую комиссию за пользование карточкой, но при наличии на ее счету определенной суммы денег. Если человек случайно забыл о необходимом лимите, то с карты могут вновь списываться деньги, что станет неожиданностью.

"Неожиданной может стать комиссия по зарплатной карте. Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет", – напоминает Достов.

Эксперт посоветовал брать ежемесячную выписку по счету, чтобы анализировать и контролировать собственные расходы.