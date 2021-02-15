Ради собственного экспорта развивающиеся страны игнорируют интересы инвесторов

Россиянам, которые стремятся уберечь рублевые сбережения от обесценивания, нужно внимательнее оценивать ситуацию на валютном рынке, перед тем как покупать иностранные деньги. Валюты стран, экономика которых показывает хороший рост, могут оказаться невыгодными для обмена.

Так, по мнению доцента экономического факультета СПбГУ Александра Казанского, плохим вложением в 2021 г. будет китайский юань.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань",

– пояснил эксперт. Рискованной он считает и покупку гонконгского доллара, поскольку эта валюта долгое время была переоценена. В деньги стран Африки и Латинской Америки тоже лучше не вкладываться – они не стабильны и склонны к инфляции. А валюты Северной Кореи и Венесуэлы и вовсе являются "маргиналами", которые нельзя рассматривать в качестве финансового убежища, пишет "Прайм".

Ранее эксперт Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал забыть про обмен рублей на доллары и евро, поскольку их курс в 2021 г. может серьезно снизиться, передает URA.RU.

При этом для рубля главной угрозой аналитики называют разрыв отношений с ЕС.