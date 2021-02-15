Список плохих для вложений валют пополнил китайский юань

Список плохих для вложений валют пополнил китайский юань
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Ради собственного экспорта развивающиеся страны игнорируют интересы инвесторов

Россиянам, которые стремятся уберечь рублевые сбережения от обесценивания, нужно внимательнее оценивать ситуацию на валютном рынке, перед тем как покупать иностранные деньги. Валюты стран, экономика которых показывает хороший рост, могут оказаться невыгодными для обмена.

Так, по мнению доцента экономического факультета СПбГУ Александра Казанского, плохим вложением в 2021 г. будет китайский юань.

"В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань",

– пояснил эксперт. Рискованной он считает и покупку гонконгского доллара, поскольку эта валюта долгое время была переоценена. В деньги стран Африки и Латинской Америки тоже лучше не вкладываться – они не стабильны и склонны к инфляции. А валюты Северной Кореи и Венесуэлы и вовсе являются "маргиналами", которые нельзя рассматривать в качестве финансового убежища, пишет "Прайм".

Ранее эксперт Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал забыть про обмен рублей на доллары и евро, поскольку их курс в 2021 г. может серьезно снизиться, передает URA.RU.

При этом для рубля главной угрозой аналитики называют разрыв отношений с ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

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