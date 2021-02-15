МКБ открывает новые отделения вместе с развитием онлайн сервисов

МКБ открывает новые отделения вместе с развитием онлайн сервисов
Фото: mkb.ru
Клиенты в регионах могут выбирать удобный формат обслуживания

Часть банковских клиентов, попробовав в период пандемии коронавируса взаимодействие с банком через дистанционные сервисы, наверняка не захотят возвращаться к традиционному обслуживанию в отделениях. Однако Московский кредитный банк (МКБ) продолжает открывать новые офисы для клиентов, которым этот формат удобнее.

Количество счетов, открываемых онлайн в МКБ, за последнее время выросло на 40%, а бумажный документооборот снизился втрое. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин. Скорость внедрения дистанционных сервисов на фоне пандемии возросла, а проекты в части небанковских сервисов (как прообраз продуктовой экосистемы) получили дополнительное развитие.

Между тем коронавирус не стал поводом для большинства банков отказаться от планов по расширению сети. В частности, МКБ  по-прежнему придерживается курса на развитие стратегии сбалансированного роста и продолжает региональную экспансию в города, где ранее не присутствовал: Екатеринбург, Казань, Ижевск и др.

По оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, коронавирусный кризис не сильно отразился на планах банков по развитию сети отделений в России, поскольку локдаун в стране был непродолжительным, а новых жестких ограничений на фоне вакцинации не ожидается.

При этом расширение или оптимизация офисной сети происходят по естественным причинам. Проще говоря, банки, которые видят перспективы в других регионах, будут открывать там отделения. Если же кредитно-финансовой организации необходимо оптимизировать операционные расходы, то она будет закрывать офисы в регионах, где низкая выручка, пояснил эксперт.

Ранее Московский кредитный банк вошел в пятерку лучших в рейтинге мобильных приложений для клиентов по версии консалтингового агентства Markswebb.

Николай ВИКТОРОВ

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