Из-за взятого Украиной американского топлива грянет второй Чернобыль - политолог

Из-за взятого Украиной американского топлива грянет второй Чернобыль - политолог
Фото:Russian Look/www.globallookpress.com
В надвигающейся катастрофе привычно обвинят Россию

На Украине в любой момент может случиться непоправимое. Взятое у американцев для АЭС топливо способно вызвать повторение Чернобыльской аварии. Об этом заявила политолог Елена Дьяченко.

По словам директора киевской RPGR Consulting, власти Незалежной, подчиняясь требованиям кураторов с Запада, создают реальную угрозу не только своей стране. Возможная катастрофа затронет территории и соседних государств.

АЭС на Украине строились под определенное горючее вещество. В Киеве его решили заменить на "антисоветское" – "топливо свободы", иронично назвала его эксперт в соцсети.

Если же произойдет катастрофа, в ней привычно обвинят Россию, указала аналитик. И предложила уже сейчас сообщить, что Москва навязала Киеву это топливо вместо "совкового". Иначе будет не только "как-то неудобно на руинах и пепелище" об этом говорить, но и "неубедительно даже, да и некому", цитирует Дьяченко "Свободная пресса".

Не так давно Украине предложили заменить все российское на американское – атомное топливо, нефть, бензин, воду, воздух, баклажаны, учебники и пособия по смене пола. Также власти Незалежной могут взять себе телевидение и национальных лидеров США.

Ранее сообщалось о планах Украины перевести все свои АЭС на заокеанскую горючку. Воплотить такой замысел Киев может в 2023 году, если не раньше.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость146603
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Если так все плохо, то пора уже планировать оздоровительную карательную экспедицию.
Иначе эти папуасы (да простят меня настоящие папуасы) громко сдохнут и утянут за собой всю округу.
Хохлы - это даже не обезьяны с гранатой, это страусы на пороховом складе и с горящим факелом на лбу. При любом чихе они взлетают. В атомарном состоянии...
Гость143930
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пора ставить ветродуи по границе с этой территорией
Гость136460
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Остается надеяться что в момент аварии ветер будет в сторону европы....
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