В надвигающейся катастрофе привычно обвинят Россию

На Украине в любой момент может случиться непоправимое. Взятое у американцев для АЭС топливо способно вызвать повторение Чернобыльской аварии. Об этом заявила политолог Елена Дьяченко.

По словам директора киевской RPGR Consulting, власти Незалежной, подчиняясь требованиям кураторов с Запада, создают реальную угрозу не только своей стране. Возможная катастрофа затронет территории и соседних государств.

АЭС на Украине строились под определенное горючее вещество. В Киеве его решили заменить на "антисоветское" – "топливо свободы", иронично назвала его эксперт в соцсети.

Если же произойдет катастрофа, в ней привычно обвинят Россию, указала аналитик. И предложила уже сейчас сообщить, что Москва навязала Киеву это топливо вместо "совкового". Иначе будет не только "как-то неудобно на руинах и пепелище" об этом говорить, но и "неубедительно даже, да и некому", цитирует Дьяченко "Свободная пресса".



Не так давно Украине предложили заменить все российское на американское – атомное топливо, нефть, бензин, воду, воздух, баклажаны, учебники и пособия по смене пола. Также власти Незалежной могут взять себе телевидение и национальных лидеров США.

Ранее сообщалось о планах Украины перевести все свои АЭС на заокеанскую горючку. Воплотить такой замысел Киев может в 2023 году, если не раньше.