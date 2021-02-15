Укладка "Северного потока-2" возобновилась после перерыва

Одновременно идут переговоры с США по поводу проекта

Российское судно "Фортуна" возобновило в понедельник, 15 февраля, работы по строительству газопровода "Северный поток-2". До этого трубоукладчик простоял в Балтийском море почти неделю.

О том, что "Фортуна" прервала работы на датском участке, ранее сообщали немецкие СМИ. При этом отмечалось, что строители взяли паузу из-за штормов. По информации "Интерфакса", сейчас укладка у берегов Дании возобновилась, и закончить ее планируется до конца апреля 2021 года. 

При этом представители Берлина ведут переговоры с ЕС и США в защиту проекта "Северный поток-2", и уже смогли добиться некоторой уступки от американцев.

Ранее США приняли новые санкции против российского экспортного газопровода.

Николай ВИКТОРОВ

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