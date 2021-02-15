Сейчас планам прекращения закупок тока из РФ киевскому режиму мешают поломки на местных ТЭС, АЭС и пустые склады с углем

Незалежная не сможет отказаться от импорта российской электроэнергии до конца нынешнего отопительного сезона из-за целого ряда причин, включая дефицит на складах страны угля. Об этом заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе форума "Украина 30. Платежки".

"До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из России)", – цитирует "Взгляд" топ-менеджера.

Пан Кудрицкий выразил надежду, что в марте-апреле ситуация с дефицитом мощностей в энергосистеме страны улучшится – в соборную доедет уголь, который был так нужен зимой, будут отремонтированы неожиданно вышедших из строя 13 энергоблоков разных ТЭС, закончится ремонт на энергоблоках АЭС, а также увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

Представитель "Укрэнерго" отметил, что импорт тока из России помогает Незалежной "закрывать баланс в энергосистеме".

После присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) отечественная энергетика физически отсоединится от рынков РФ и Белоруссии.

На мероприятии также выступил и глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который обещал весной инициировать законопроект о запрете импорта "лампочки Ильича" и антрацитового угля из России, передает УНИАН. Добавим, что это тот самый нардеп, которого в ноябре 2019-го существенно потрепал экс-парламентарий, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Он избил пана Геруса в здании аэропорта Борисполь именно за закупку российской электроэнергии.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах киевского режима потренироваться на украинцах, отключив украинскую систему будущей зимой и летом от тока из РФ и Белоруссии. Власти Незалежной намерены присоединиться к европейской ENTSO-E к 2023 году.

