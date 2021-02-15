Основные продукты питания взлетели в цене в несетевых магазинах

Основные продукты питания взлетели в цене в несетевых магазинах
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалисты назвали причины подорожания самых популярных товаров

Рост стоимости продовольственных товаров в РФ за прошлогодний период в пунктах несетевой торговли составил 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, а также майонез с гречкой, о чем заявили представители компании "Эвотор".

Согласно приведенным данным, организация выявила за двухлетний период рост цен на 8,8%. В общий рост индекса вошло рекордное и беспрецедентное подорожание растительного масла, которое в 2020 году увеличилось в розничной цене аж на 47%. Консервированные овощи с майонезом повысились в цене на 23 и 18%, пшеничная мука с гречневой крупой прибавили на 17 и 14 процентов соответственно.

Как считает специалист Игорь Оганесян, в индексе отражаются особенности потребления товаров в несетевых магазинах, где больше всего востребованы, кроме указанной категории товаров, мясные полуфабрикаты, молочные продукты, а также сладкое с чаем и кофе.

Тем не менее, Росстат отмечает, что за прошлогодний период стоимость продуктов питания в РФ выросла в целом на 6,69%. В указанный показатель не входит плодоовощная продукция, передает РИА "Новости".

Ранее отечественные ритейлеры заявили о сильном подорожании бананов из-за неурожая, произошедшего в Эквадоре из-за неблагоприятных погодных условий и местной вулканической активности.

Егор МАЛКОВ

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