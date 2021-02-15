Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата

Российские нефтегазовые компании все еще не готовы к ужесточению климатической правил со стороны ЕС и введению углеродного налога, в данном вопросе они не идут на диалог с властью. В результате такого поведения может пострадать отечественная экономика – развитые страны мира просто откажутся от нашей нефти и газа. Об этом заявил советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

"На бумаге и в корпоративных отчетах получается, что наш бизнес активно декарбонизируется, но скоро он будет вынужден платить в рамках трансграничного углеродного регулирования Европейскому союзу. Пострадает экономика нашей страны, увеличатся расходы отечественных компаний и государству придется субсидировать тех, кто еще недавно выступал против создания национального углеродного рынка", – сказал в интервью "Коммерсанту" советник.

Он отметил, что наш бизнес сотрудничает с регуляторами Старого Света, но не хочет вести диалог с руководством РФ. По его словам, на совещаниях в правительстве, где выдвигаются здравые инициативы по климату, "лоббисты, прежде всего ТЭКа, отказываются находить общий язык с государством".

Эдельгериев прогнозирует, что возвращение США в Парижское соглашение по климату приведет к усилению углеродной риторики на мировой арене, что обернется давлением на Россию. Оно будет заключаться в сокращении финансирования наших проектов, в том числе в Арктике, а также в полном отказе от российских энергоносителей и ряда отечественной продукции из-за высокой углеродоемкости.

Из-за отсутствия у нас полноценного мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выбросы РФ может оказаться своеобразным углеводородным офшором, что чревато новыми отраслевыми санкциями.

Ранее в конце октября 2020 г. на инвестиционном форуме "Россия зовет!" президент страны Владимир Путин говорил о том, что власти будут добиваться сокращения эмиссии предприятий в соответствии с целями Парижского соглашения, для чего приняты необходимые законы. Лидер нации подчеркнул, что данный вопрос "очень важен". По его словам, крупнейшие отечественные компании будут играть ключевую роль в помощи государству в достижении его климатических целей. Впрочем, утешительного эффекта это заявление Путина не произвело на западных экспертов.

