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Российские нефтегазовые компании все еще не готовы к ужесточению климатической правил со стороны ЕС и введению углеродного налога, в данном вопросе они не идут на диалог с властью. В результате такого поведения может пострадать отечественная экономика – развитые страны мира просто откажутся от нашей нефти и газа. Об этом заявил советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
"На бумаге и в корпоративных отчетах получается, что наш бизнес активно декарбонизируется, но скоро он будет вынужден платить в рамках трансграничного углеродного регулирования Европейскому союзу. Пострадает экономика нашей страны, увеличатся расходы отечественных компаний и государству придется субсидировать тех, кто еще недавно выступал против создания национального углеродного рынка", – сказал в интервью "Коммерсанту" советник.
Он отметил, что наш бизнес сотрудничает с регуляторами Старого Света, но не хочет вести диалог с руководством РФ. По его словам, на совещаниях в правительстве, где выдвигаются здравые инициативы по климату, "лоббисты, прежде всего ТЭКа, отказываются находить общий язык с государством".
Эдельгериев прогнозирует, что возвращение США в Парижское соглашение по климату приведет к усилению углеродной риторики на мировой арене, что обернется давлением на Россию. Оно будет заключаться в сокращении финансирования наших проектов, в том числе в Арктике, а также в полном отказе от российских энергоносителей и ряда отечественной продукции из-за высокой углеродоемкости.
Из-за отсутствия у нас полноценного мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выбросы РФ может оказаться своеобразным углеводородным офшором, что чревато новыми отраслевыми санкциями.
Ранее в конце октября 2020 г. на
инвестиционном форуме "Россия зовет!"
президент страны Владимир Путин говорил о том, что власти будут добиваться сокращения эмиссии предприятий в
соответствии с целями Парижского соглашения, для чего приняты необходимые законы. Лидер нации подчеркнул, что данный вопрос "очень важен". По его словам,
крупнейшие отечественные компании будут играть ключевую роль в помощи
государству в достижении его климатических целей.
Впрочем, утешительного эффекта это заявление Путина не произвело на западных экспертов.
Министр озвучил причины произошедшего разлада