Группа недовольных действиями Киева бизнесменов из Поднебесной приросла новыми участниками

Инвесторы из Поднебесной, владеющие акциями украинского предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич", увеличили сумму иска к властям Незалежной на $100 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба бывшего советского гиганта.

"Китайские инвесторы "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $100 млн, касающихся их требований в споре против Украины", – говорится в заявлении.

Причиной такого шага стало расширение группы истцов еще несколькими акционерами из КНР. Отмечается, что эти инвесторы также понесли убытки из-за действий киевского режима, который нарушает ее международные обязательства.

Таким образом, сейчас общая сумма претензий Китая к Незалежной достигла $3,6 миллиарда.

Напомним, в начале февраля стало известно об отказе бизнеса Поднебесной идти на мировую с украинскими властями. Это была ответная реакция китайских инвесторов на введенные президентом соборной Владимиром Зеленским санкции в отношении акционеров "Мотор Сич" из КНР. Китайцы считают, что данные рестрикции ставят препоны для инвестиций в одно из крупнейших авиапредприятий.

Инвесторы из Поднебесной инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года.

