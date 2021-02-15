Незалежная на грани веерных отключений тока населенных пунктов страны

Украину ждет энергетический коллапс из-за отказа импортировать ток из России и Белоруссии, чего добиваются местные ТЭЦ. Такой прогноз дал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он отметил, что представители украинских теплоэлектростанций добиваются от правительства Незалежной убрать ценовые ограничения тарифов для населения.

"Кабинет министров и президент Владимир Зеленский доиграются до того, что в один прекрасный день рванет украинская энергосистема. Тогда всем мало не покажется. А зима еще не закончилась", – сказал экс-нардеп в комментарии для РИА ФАН.

Прекратив поставки российского и белорусского тока соборная вынуждена будет приступить к веерным отключениям электричества в городах страны, что с учетом острейшего дефицита угля на складах ТЭЦ может привести к энергетическому коллапсу. Впрочем, считает эксперт, руководству украинских энергокомпаний нет дела до того, замерзнут ли граждане в своих жилищах, поскольку им важнее прибыль.

"Киевские власти своими руками создают проблемы украинцам", – резюмировал Журавко.

Ранее сегодня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Незалежная не сможет отказаться от российской и белорусской "лампочки Ильича" до конца нынешнего зимнего сезона. У Незалежной проблемы с энергоблоками на целом ряде ТЭЦ, а также на АЭС. Кроме того, в стране почти нулевые запасы антрацита.

