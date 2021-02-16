Жить на проценты от вклада: эксперт назвал необходимый размер депозита

Жить на проценты от вклада: эксперт назвал необходимый размер депозита
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мечты многих россиян разбиваются о простой расчет

Положить деньги в банк и жить припеваючи на доходы от депозита возможно. Теоретически. На практике для этого нужно сначала прикинуть свои ежемесячные расходы и рассчитать размер вклада, который обеспечит требуемую сумму в виде процентов.

Оценить мечты с точки зрения математики взялся управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. Он напомнил, что средняя ставка по депозитам сегодня составляет 4,5% годовых.

"Это значит, что для получения дохода в 100 тысяч рублей в месяц с депозита нужно держать на вкладе более 26 миллионов рублей",

приводит "Прайм" расчет аналитика. При этом он советует помнить, что со временем деньги обесцениваются. "12 миллионов в 2010 г. и в 2020 г. – это совершенно разные суммы", – указывает Ревенко. Соответственно, если каждый раз снимать начисленный доход, сумма вклада останется вроде бы неизменной, но из-за инфляции сбережения фактически будут таять.

Альтернативой денежным депозитам эксперт считает назвал покупку ценных бумаг и недвижимости. Они дадут больше доходности в долгосрочной перспективе. Однако создавать такой диверсифицированный инвестиционный портфель гражданам лучше после консультаций со специалистами, передает телеканал "360".

Ранее аналитики предупредили, что из-за низких ставок по вкладам отток денег россиян из банков продолжится. 

Николай ВИКТОРОВ

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