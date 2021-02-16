Инфляция добралась до мясных продуктов

Цены на свиное мясо в России в этом году останутся в пределах прошлогоднего периода, однако птица с говядиной возрастут в цене в пределах растущей инфляции. Такой оценкой поделился глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, выступая перед представителями СМИ.

Как отметил эксперт, в среднем на рынке ожидается сохранение ценового уровня стоимости свинины в пределах показателей 2018-2020 годов.

При этом птица и говядина будут дорожать, в том числе и из-за роста себестоимости, которые продолжается уже два года, а также высокого спроса на мясную продукцию – птица остается одним из самых доступных источников белка животного происхождения.

Также эксперт напомнил, что уже в январе этого года производство мяса выросло на 3,4% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. В стране при этом увеличили производство вареной колбасы (на 4,8%) и на мясных, а также мясосодержащих полуфабрикатов (на 9,7% соответственно).

По словам Юшина, для мясного рынка на сегодняшний день характерен высокий уровень конкуренции и перенасыщенность. Сами производители не стремятся к снижению потребления продукции за отсутствием интереса – бизнес нацелен на сохранение своей стабильности в 2021 году, передает Finanz.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что население в РФ начали готовить к подорожанию цен на продовольственные товары и ухудшению качества продукции. В конечном итоге, считает эксперт, Минсельхоз сдаст позиции и смирится с рынком, о чем писала "Свободная Пресса".