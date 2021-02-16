Криптовалюта продолжает расти

Биткоин в очередной раз побил свой собственный исторический рекорд. Так, по данным площадки CoinDesk цена этой криптовалюты достигла $49,1 тыс.

Таким образом, за сутки стоимость биткоина возросла на 5%. При этом за год крипотвалюта увеличилась в цене на 400%.

При этом, как отмечает телеканал "МИР24", на бирже Binance биткоин стоил $50,1 тыс. днем 16 февраля.

Рост биткоина спровоцировало заявление компании Илона Маска Tesla о покупке криптовалюты на $1,5 миллиарда. Там сообщили, что в скором времени будут принимать в качестве платы за свои продукты не только доллары.