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Биткоин в очередной раз побил свой собственный исторический рекорд. Так, по данным площадки CoinDesk цена этой криптовалюты достигла $49,1 тыс.
Таким образом, за сутки стоимость биткоина возросла на 5%. При этом за год крипотвалюта увеличилась в цене на 400%.
При этом, как отмечает телеканал "МИР24", на бирже Binance биткоин стоил $50,1 тыс. днем 16 февраля.
Рост биткоина спровоцировало заявление компании Илона Маска Tesla о покупке криптовалюты на $1,5 миллиарда. Там сообщили, что в скором времени будут принимать в качестве платы за свои продукты не только доллары.
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