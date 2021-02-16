Американские санкции против РФ и участников проекта ударят по всему ЕС и его социальным программам

Санкции против "Северного потока-2", а также полный отказ от реализации проекта могут нанести серьезный ущерб промышленности Германии и ударить по всему Евросоюзу. С таким предупреждением выступил глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt.

Он назвал абсурдными любые экономические санкции в отношении тех или иных стран, поскольку они приводят к тому, что государство, попавшее под ограничения, просто обращается к другим партнерам. Например, Россия давно начала продавать больше своего газа Китаю, заметил специалист.

Кроме того, с уменьшением зависимости РФ от европейского рынка связи и влияние Старого света на Москву будут постепенно утрачиваться. И вообще у рестрикций весьма сомнительный успех – экономические санкции почти никогда не достигают намеченной цели и редко затрагивают элиту санкционированной страны, считает автор.

Но прежде всего, подчеркивает он, такие ограничения обычно наносят не меньший ущерб "вашей собственной экономике".В конце концов, торговые отношения основаны на взаимной выгоде. А в случае с "Северным потоком-2" при его остановке европейцы могут заплатить большим воздействием на окружающую среду, меньшей безопасностью поставок и более высокими затратами на энергию, предупреждает Гермес.

Он задается вопросом, чем Европа будет компенсировать отказ от угля и ядерной энергетики, прекращение добычи газа в Нидерландах в 2022 г. Более дорогим СПГ из Америки? И напомнил, как его добыча и доставка критически влияют на природу.

"Экологический аспект, в частности, говорит в пользу "Северного потока-2": этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали "СП-2" может быть заполнен до 70% водородом", – полагает эксперт.

По его мнению, для немецкой промышленности было бы "фатальным искусственное сокращение дешевого" трубопроводного голубого топлива до того, как появятся альтернативы. И последствия такого решения будут очевидны: завышенные цены на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест.

"Любой, кто ослабит немецкую экономику, в конечном итоге также ударит по Евросоюзу: откуда должны поступать налоговые поступления для программ спасения от коронавируса и для инвестиции в Green Deal (зеленый пакт Европы)?" – вопрошает Гермес.

Эксперт указывает, что политики, которые увязывают нашу трубу с нынешней политической погодной ситуацией, становятся на тонкий лед и рискуют миллиардами исков о возмещении ущерба, в том числе, между прочим, из России. Поэтому правительство ФРГ выступает за завершение строительства балтийского газопровода и против политизации европейских правил. Санкционное давление противоречит международному праву, резюмирует автор.

