Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

Морозная зима ударила по странам Европы, а запасы природного газа в хранилищах стали истощаться. На фоне этого на Западе вырос спрос на российское топливо, поставки которого "Газпром" увеличил с начала 2021 года.

В пресс-службе компании сообщили, что запасы газа во Франции упали на 30%, поэтому экспорт "Газпрома" вырос почти в полтора раза с начала года. Об этом пишет телеграм-канал предприятия.

Италия увеличила закупку российского газа на 112,7%, Польша на – 63,7%, Германия – на 35,5%, а Нидерланды – на 8,4%. В целом экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья увеличился на 36,5%, добавили в пресс-службе.

Ранее "Газпром" остановил транзит газа в Калининград.