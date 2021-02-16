Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов

Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

Морозная зима ударила по странам Европы, а запасы природного газа в хранилищах стали истощаться. На фоне этого на Западе вырос спрос на российское топливо, поставки которого "Газпром" увеличил с начала 2021 года.

В пресс-службе компании сообщили, что запасы газа во Франции упали на 30%, поэтому экспорт "Газпрома" вырос почти в полтора раза с начала года. Об этом пишет телеграм-канал предприятия.

Италия увеличила закупку российского газа на 112,7%, Польша на – 63,7%, Германия – на 35,5%, а Нидерланды – на 8,4%. В целом экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья увеличился на 36,5%, добавили в пресс-службе.

Ранее "Газпром" остановил транзит газа в Калининград.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

советский инженер
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Ага, не только Германия больше покупает но и такие русофобы как Польша. А что, американский СПГ не греет? И как с этим совмещается лютая ненависть к СВ-2 и вообще к русским?
Антимайдан
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Когда яйца мерзнут на морозе, тут уже не до политики.
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