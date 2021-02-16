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Морозная зима ударила по странам Европы, а запасы природного газа в хранилищах стали истощаться. На фоне этого на Западе вырос спрос на российское топливо, поставки которого "Газпром" увеличил с начала 2021 года.
В пресс-службе компании сообщили, что запасы газа во Франции упали на 30%, поэтому экспорт "Газпрома" вырос почти в полтора раза с начала года. Об этом пишет телеграм-канал предприятия.
Италия увеличила закупку российского газа на 112,7%, Польша на – 63,7%, Германия – на 35,5%, а Нидерланды – на 8,4%. В целом экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья увеличился на 36,5%, добавили в пресс-службе.
Ранее "Газпром" остановил транзит газа в Калининград.
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