Сокращение выплат произойдет из-за последствий демографического кризиса

Размер пенсий на Украине снизится в полтора раза. Об этом предупредила глава Минсоцполитики страны Марина Лазебная.

По ее словам, причин для сокращения выплат по старости несколько. В первую очередь, из-за негативных последствий демографического кризиса. Арифметика проста: уже сейчас взносы в ПФУ оплачивают 13,2 миллиона работающих граждан, а пенсионеров – 11,2 миллиона.

В дальнейшем ситуация будет только усугубляться, ведь число пенсионеров растет, а работающих украинцев становится все меньше. Из-за этого пенсии могут сократиться с 28,7% от зарплаты до 18%, сообщила министр на Пенсионном форуме, проходившем накануне и показанном на видео в "Фейсбук" Минсоцполитики.

Также большие проблемы у Пенсионного фонда. Он не только не пополняется (так как многие получают "серые" зарплаты), но и пустеет. С января по ноябрь 2020 года поступило 416,9 млрд грн, а ушло 435,3 млрд гривен. Нехватка средств на конец прошлого года достигла рекорда – 18,4 млрд грн, уточняет РИА ФАН.

Ранее украинцы отметили огромную разницу в сумме пенсий в России и в своей стране. Один из жителей Харькова упрекнул власти в том, что даже в глухих деревнях РФ "медицина и социалка в разы лучше".

У Незалежной катастрофически не хватает денег на выплаты пожилым гражданам. И власти пытаются снять с себя ответственность за это путем милитаризации и оправдаться войной в Донбассе.