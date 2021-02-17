В полтора раза: на Украине рухнут пенсии

В полтора раза: на Украине рухнут пенсии
Фото:Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сокращение выплат произойдет из-за последствий демографического кризиса

Размер пенсий на Украине снизится в полтора раза. Об этом предупредила глава Минсоцполитики страны Марина Лазебная.

По ее словам, причин для сокращения выплат по старости несколько. В первую очередь, из-за негативных последствий демографического кризиса. Арифметика проста: уже сейчас взносы в ПФУ оплачивают 13,2 миллиона работающих граждан, а пенсионеров – 11,2 миллиона.

В дальнейшем ситуация будет только усугубляться, ведь число пенсионеров растет, а работающих украинцев становится все меньше. Из-за этого пенсии могут сократиться с 28,7% от зарплаты до 18%, сообщила министр на Пенсионном форуме, проходившем накануне и показанном на видео в "Фейсбук" Минсоцполитики.

Также большие проблемы у Пенсионного фонда. Он не только не пополняется (так как многие получают "серые" зарплаты), но и пустеет.  С января по ноябрь 2020 года поступило 416,9 млрд грн, а ушло 435,3 млрд гривен. Нехватка средств на конец прошлого года достигла рекорда – 18,4 млрд грн, уточняет РИА ФАН.

Ранее украинцы отметили огромную разницу в сумме пенсий в России и в своей стране. Один из жителей Харькова упрекнул власти в том, что даже в глухих деревнях РФ "медицина и социалка в разы лучше".

У Незалежной катастрофически не хватает денег на выплаты пожилым гражданам. И власти пытаются снять с себя ответственность за это путем милитаризации и оправдаться войной в Донбассе. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

украинская людина
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нужно поднять ставку на транзит газа из росии и этими деньгами платить пенсии, а что делать? не просить же у москалей милостыню
Гость147174
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Теперь будет пенсиямайдайн. Хотя нет, не будет, именно за это и стоял майдан, взбадривать который позвали снайперов. Теперь хохлы запануют без перерыва.
Гость148083
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Какая власть, такая и страна. Пора кастрюли одевать и на майдане скакать
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