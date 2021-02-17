На выплаты пожилым гражданам может не хватить денег

Российские пенсионеры могут остаться без средств уже через девять лет. Такую возможность допустил экономист Виталий Калугин.

Это произойдет из-за нехватки денег на выплаты пожилым гражданам. И то, что ранее подняли возрст выхода на заслуженный отдых, не спасет ситуацию, добавил аналитик.

Растет продолжительность жизни, пенсионеров становится все больше, и уже в 2030 году их число сравняется с количеством работающих граждан. Поэтому начисления сократятся, ведь "их некому будет делать", отметил эксперт.

По его словам, большую часть выплат станут направлять из госказны. Вследствие этого их размер снизится, так как власти каждый год устанавливают новый пенсионный балл.

Однако точку зрения Калугина не разделяет другой финансист. Татьяна Омельчук уверена, что, поскольку взносы в ПФР идут, пенсии обязательно будут платить. Никакого ухудшения в этом плане не предвидится, заверила она URA.RU.

Между тем россияне, которые готовятся к выходу на заслуженный отдых, могут получить дополнительно до 15 тыс. 600 рублей. Рассчитывать на это могут те, кто участвует в государственной программе софинансирования пенсии – им вернут подоходный налог с перечисленной суммы.

На прошлой неделе в Кремле высказались об индексации пенсий. Вариантов перерасчета выплат работающим пожилым россиянам несколько.