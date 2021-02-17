Россиян могут оставить без пенсий через 9 лет - экономист

Россиян могут оставить без пенсий через 9 лет - экономист
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На выплаты пожилым гражданам может не хватить денег

Российские пенсионеры могут остаться без средств уже через девять лет. Такую возможность допустил экономист Виталий Калугин.

Это произойдет из-за нехватки денег на выплаты пожилым гражданам. И то, что ранее подняли возрст выхода на заслуженный отдых, не спасет ситуацию, добавил аналитик.

Растет продолжительность жизни, пенсионеров становится все больше, и уже в 2030 году их число сравняется с количеством работающих граждан. Поэтому начисления сократятся, ведь "их некому будет делать", отметил эксперт.

По его словам, большую часть выплат станут направлять из госказны. Вследствие этого их размер снизится, так как власти каждый год устанавливают новый пенсионный балл.  

Однако точку зрения Калугина не разделяет другой финансист. Татьяна Омельчук уверена, что, поскольку взносы в ПФР идут, пенсии обязательно будут платить. Никакого ухудшения в этом плане не предвидится, заверила она URA.RU.

Между тем россияне, которые готовятся к выходу на заслуженный отдых, могут получить дополнительно до 15 тыс. 600 рублей. Рассчитывать на это могут те, кто участвует в государственной программе софинансирования пенсии – им вернут подоходный налог с перечисленной суммы.

На прошлой неделе в Кремле высказались об индексации пенсий. Вариантов перерасчета выплат работающим пожилым россиянам несколько.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость147174
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Гость146831
и чем у нас лучше чем в украине у них снижают пенсии денег нет и у нас стабильность
Закажи из Америки старый ботинок Байдена, будешь каждое утро с ним лобызаться.
Гость141418
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Ну что опять за очередной вброс бреда. Начиная с вранья про рост продолжительности жизни и далее. Не будет пенсий не будет и государства а этого никто не допустит. Да и реформу эту пенсионную надо отменять толку она не дала и не даст, даст только развитие экономики и рабочие места.
Гость147174
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Шаман
Через 9 лет неизвестно сколько будет россий, будут ли вообще старики, и понятие пенсии.
Скорее всего будет веселое время пандемий, войны, революций и совсем других государств.
укрятника точно не будет, ему уже банкротят агрокомплекс, чтобы быстрее разобрать на части.
Дуб
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один деятель с дипломом вякнул, а остальные кинулись ахать. меньше этих "грамотеев" слушайте и читайте. в соновном либо бараны с купленным дипломом, либо наперсточники!
Гость146831
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и чем у нас лучше чем в украине у них снижают пенсии денег нет и у нас стабильность
Шаман
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Через 9 лет неизвестно сколько будет россий, будут ли вообще старики, и понятие пенсии.
Скорее всего будет веселое время пандемий, войны, революций и совсем других государств.
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