Вашингтон намерен занять единоличную позицию на европейском рынке

Соединенные Штаты проводят переговоры с ФРГ по "Северному потоку – 2". Как считает эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков, Белый дом попытается не только лишить Россию прямого выхода на европейский рынок, заставив воспользоваться украинской ГТС, но и впоследствии перекрыть транзит через Незалежную.

В СМИ же пишут, что Штаты готовы смягчить санкции против участников проекта, так как Вашингтон не заинтересован в ухудшении отношений с Берлином. Тем не менее, интересы сторон остаются прежними – Германии важно достигнуть своей энергонезависимости, а Штатам – сбыть своей СПГ Европе в увеличенном объеме.

Юшков объяснил, что для реализации своей цели США намерены повысить экспорт и очистить европейский рынок от конкуренции. Экономические ограничения против такого крупного игрока, как "Газпром", не дают эффекта – по этой причине в ход идут политические инструменты.

Так, Белый дом настаивает на "безопасности" Украины, которая уже давно выступает в роли разменной монеты в европейско-американских торгах. Задача США вполне ясна: блокировать строительство газовой магистрали из России, вынудив ее воспользоваться ГТС Незалежной, а затем перекрыть украинский транзит.

"Могут и спровоцировать аварию на украинской ГТС – на этом тоже все закончится. Освободится доля на европейском рынке, цены на газ вырастут. Они получат прибыль", – поделился мнением Юшков в интервью Nation News.

Однако затем, считает эксперт, Белый дом, ни секунды не раздумывая, лишит Украину прибыли от транзита, основываясь на своих интересах.

Ранее Юшков заявил, что российская сторона фактически игнорирует американские санкции против "Северного потока – 2".



