Цены вырастут из-за повышения стоимости перевозок

Россиян ждет еще один неприятный сюрприз. После продуктов ощутимо подорожают импортные промышленные товары. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Цены на заграничное вырастут из-за того, что повысилась стоимость их перевозок морскими и железнодорожными путями. В частности, за доставку одного контейнера весом 24,8 – 26,8 т из Шанхая в порты Дальнего Востока в начале октября 2020 года приходилось платить $2,7 тыс., в конце декабря – $11,1 тыс., а во второй половине января 2021-го – уже $13,3 тыс., то есть в пять раз больше, чем осенью, и в 1,2 раза, чем зимой прошлого года, уточняет АКОРТ в письме, отправленном в Минпромторг, приводят данные из него "Известия".

То же самой наблюдается в балтийских портах, где в январе те же услуги подорожали в 3,1 раза в сравнении с октябрем и в 1,4 раза – с декабрем 2020-го. Не лучше ситуация и на железной дороге: там цены поднялись в 4 и в 2,4 раза по тем же месяцам.

Стоимость логистики в начале 2021 года повысилась на 600%. Все это приведет к росту цен. Больше всего – на 20% – они повысятся на на бытовую технику и электронику, передает URA.RU.

Ранее стало известно о значительном – больше, чем на треть – подорожании овощей. Его объяснили плохим урожаем и сокращением объема посадок.