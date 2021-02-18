Набиуллина просигналила о повышении ключевой ставки брошью

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Банк России планирует постепенное повышение ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг, 18 февраля. Процесс может начаться уже в 2021 году.
Ключевая ставка в РФ сейчас 4,25%, регулятор держит ее на таком рекордно низком уровне уже несколько месяцев. Еще недавно в Центробанке полагали, что в 2021 г. дезинфляционные факторы в России будут преобладать на фоне восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Но сегодня глава ЦБ дала более оптимистичную оценку.
"На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают",
– сообщила Набиуллина. В связи с этим она спрогнозировала повышение ключевой ставки в обозримой перспективе, отметив, что все будет зависеть от инфляции.
"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний (2021-2023 г.г. – прим.ред.), мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки – (…) 5-6%",
– передает мнение Набиуллиной РИА "Новости". Журналисты агентства также обратили внимание на украшение председателя Банка России. Давно подмечено, что Набиуллина дает сигналы о состоянии экономики, выбирая ту или иную брошь. Сегодня на лацкане ее пиджака оказалась яркая роза.
От ключевой ставки ЦБ РФ зависит уровень дохода по банковским вкладам, процент по кредитам и другие важные для повседневной жизни россиян показатели. Таким образом, гражданам, планирующим оформить кредитный договор, следует поторопиться.
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