Набиуллина просигналила о повышении ключевой ставки брошью

Темпы роста будут зависеть от инфляции

Банк России планирует постепенное повышение ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг, 18 февраля. Процесс может начаться уже в 2021 году.

Ключевая ставка в РФ сейчас 4,25%, регулятор держит ее на таком рекордно низком уровне уже несколько месяцев. Еще недавно в Центробанке полагали, что в 2021 г. дезинфляционные факторы в России будут преобладать на фоне восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Но сегодня глава ЦБ дала более оптимистичную оценку.

"На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают",

– сообщила Набиуллина. В связи с этим она спрогнозировала повышение ключевой ставки в обозримой перспективе, отметив, что все будет зависеть от инфляции.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний (2021-2023 г.г. – прим.ред.), мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки – (…) 5-6%",

– передает мнение Набиуллиной РИА "Новости". Журналисты агентства также обратили внимание на украшение председателя Банка России. Давно подмечено, что Набиуллина дает сигналы о состоянии экономики, выбирая ту или иную брошь. Сегодня на лацкане ее пиджака оказалась яркая роза.

От ключевой ставки ЦБ РФ зависит уровень дохода по банковским вкладам, процент по кредитам и другие важные для повседневной жизни россиян показатели. Таким образом, гражданам, планирующим оформить кредитный договор, следует поторопиться.