Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Центробанк намерен пресечь попытки банков нажиться на клиентах нечестным путем. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг, 18 февраля, выступая перед банкирами.

По оценке регулятора, на фоне общего кризиса некоторые кредитные организации решил увеличить свои доходы с помощью "хищнических схем". Некоторые занялись совсем нелегальными делами, например, открыли онлайн-казино. За это их тут же лишали лицензии. Другие стали действовать более хитро.

"Некоторые банки "прячут" реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им реально обойдется кредит",

отметила Набиуллина. В связи с этим ЦБ РФ разработал новый подход к расчету ПСК (полной стоимости кредита). В него сразу будут входить все дополнительные услуги и страховки. При этом регулятор планирует установить особые требования к банкам, выдающим дорогие кредиты, поэтому организации не будут в них заинтересованы. Инициативу регулятора предстоит оценить законодателям, сообщила Набиуллина.

Кроме того, она обратила внимание на банковские продукты с плавающей ставкой. Регулятор не доволен, что в этом случае клиент платит за риски финансовых организаций. По крайней мере, у таких ставок должны быть предельные границы, отметила глава ЦБ. 

В целом, у главы Банка России был довольно оптимистичный настрой. Об этом свидетельствовала и брошь на пиджаке Набиуллиной. Она дала понять, что ключевая ставка скоро может быть повышена. Для россиян, планирующих брать кредит, это не самая лучшая новость.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость141614
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все обманывают бедных россисян. дерут с них тришкуры а те платят.
такой вот народ.
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