Киеву посоветовали забыть про санкции против Минска в угоду Западу

Экономика Украины очень сильно зависит от Белоруссии, поэтому киевский режим не присоединится к западным санкциям в отношении соседней страны. Об этом заявила директор программы экономической дипломатии Совета по внешней политике "Украинская призма" Татьяна Зосименко.

"Мы крайне зависим от Белоруссии по ряду товарных групп и реализации совместных инфраструктурных проектов", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Она напомнила, что в прошлом году Незалежная получила от белорусов около 40% нефтепродуктов, и сейчас страны имеют долгосрочные контракты. Кроме того, Киев поставляет Минску для программы "Большого строительства" порядка 60% бетонных смесей. А на украинском рынке удобрений почти треть из них – белорусские.

"Конечно, альтернативы существуют, вопрос лишь в том, как быстро и во сколько это обойдется нашему конечному потребителю", – предупредила Зосименко.

По ее мнению, Незалежная может быстро заменить белорусское топливо, но с битумом и теми же удобрениями подобный "фокус" уже не получится. Особенно с последними, т.к. европейские аналоги "не совсем привычны и приемлемы" для использования местными аграриями.

Помимо этого, по улицам украинских городов ездят 70% троллейбусов с белорусского производства.

Киеву не следует присоединяться к рестрикциям Запада в отношении Минска еще и потому, что страны Евросоюза не могут заменить критически важные товары для украинской экономики, которые сейчас страна получает из соседней Республики. Об этом предупредил сбежавший из страны белорусский политолог Игорь Тышкевич. По его словам, Европа будет давить на Украину, чтобы та стала в общий строй, но при этом там никто не собирается компенсировать соборной выпадающие объемы товаров.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался насчет санкций против РФ и его страны. Бацька считает, что Минску и Москве нечего их бояться, т.к. наши государства могут обеспечить себя сами всем необходимым. А этими рестрикциями Запад просто пытается Россию и Белоруссию напугать.

