Экономика Украины рухнет без Белорусии окончательно

Экономика Украины рухнет без Белорусии окончательно
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву посоветовали забыть про санкции против Минска в угоду Западу

Экономика Украины очень сильно зависит от Белоруссии, поэтому киевский режим не присоединится к западным санкциям в отношении соседней страны. Об этом заявила директор программы экономической дипломатии Совета по внешней политике "Украинская призма" Татьяна Зосименко.

"Мы крайне зависим от Белоруссии по ряду товарных групп и реализации совместных инфраструктурных проектов", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Она напомнила, что в прошлом году Незалежная получила от белорусов около 40% нефтепродуктов, и сейчас страны имеют долгосрочные контракты. Кроме того, Киев поставляет Минску для программы "Большого строительства" порядка 60% бетонных смесей. А на украинском рынке удобрений почти треть из них – белорусские.

"Конечно, альтернативы существуют, вопрос лишь в том, как быстро и во сколько это обойдется нашему конечному потребителю", – предупредила Зосименко.

По ее мнению, Незалежная может быстро заменить белорусское топливо, но с битумом и теми же удобрениями подобный "фокус" уже не получится. Особенно с последними, т.к. европейские аналоги "не совсем привычны и приемлемы" для использования местными аграриями.

Помимо этого, по улицам украинских городов ездят 70% троллейбусов с белорусского производства.

Киеву не следует присоединяться к рестрикциям Запада в отношении Минска еще и потому, что страны Евросоюза не могут заменить критически важные товары для украинской экономики, которые сейчас страна получает из соседней Республики. Об этом предупредил сбежавший из страны белорусский политолог Игорь Тышкевич. По его словам, Европа будет давить на Украину, чтобы та стала в общий строй, но при этом там никто не собирается компенсировать соборной выпадающие объемы товаров.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался насчет санкций против РФ и его страны. Бацька считает, что Минску и Москве нечего их бояться, т.к. наши государства могут обеспечить себя сами всем необходимым. А этими рестрикциями Запад просто пытается Россию и Белоруссию напугать.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость Василий
Пожаловаться Ответить
Родился я в Украине, но уже длительное время живу в Белоруссии. Сердцем полюбил этот народ, его обычаи, его героев. Несколько раз был в Хатыне и слезы сами льются, потому, что знаю, что жителей Хатыни и даже маленьких деток сожгли Бандеровцы, мои сограждане. как же это горько и стыдно за те злодеяния, которые они творили в годы войны. Моего деда 5 мая 1945 года во Львове на машине подорвали бандеровцы. Надгробной плиты нет, она лежит на тротуаре, а вместо плит с фамилией воинов, отдавших жизнь за освобождение Львова от фашистов стоят плиты со свастикой.
М
Пожаловаться Ответить
Гость141614
Украинцы, вы слышали ? вата грит рухнет Украина ...
свин,украины давно уже нет,есть сборище недоумков под управлением сша и ес
точнее есть квартал и ее пианист в кипе
Гость141614
Пожаловаться Ответить
Украинцы, вы слышали ? вата грит рухнет Украина ...
1
новости партнеров

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

Новые изменения в пенсионной системе скрыли от россиян

Регулятор взял год на подготовку инициативы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей