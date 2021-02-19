Рубль дешевеет, несмотря на дорожающую нефть

Мировые рынки демонстрируют нестабильность. Этому способствуют действия финансового регулятора США, который проводит сверхмягкую монетарную политику, чтобы помочь американской экономике преодолеть кризис после пандемии. Но тут есть побочный эффект – всплеск инфляции.

Последние данные показали, что в США уже резко выросли цены на товары, подорожало производство. На фоне оживления деловой и потребительской активности увеличиваются и дальнейшие инфляционные ожидания. Это может заставить ФРС США снова начать ужесточать монетарную политику, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. В результате доллар дорожает.

"Дело в том, что более жесткие монетарные условия являются одним из главных фундаментальных факторов относительной силы любой валюты",

– приводит "Российская газета" слова эксперта. Опасения при этом вызывает растущий интерес потребителей к сырьевому рынку, в первую очередь, нефти. Подорожание сырья опять же ведет к усилению инфляции, и инвесторы бегут из рисковых активов в защитные инструменты, которым, в частности, является доллар.

Получается замкнутый круг: если в 2020 г. евро и другие валюты значительно укрепились к доллару, то теперь наблюдается обратный эффект. Это касается и рубля: на 19 февраля ЦБ РФ повысил курс доллара до 73,78 рубля. Курс евро, напротив, снижен до 88,87 рубля.

Ранее эксперты допустили новое рекордное падение российской валюты.