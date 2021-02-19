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Мировые рынки демонстрируют нестабильность. Этому способствуют действия финансового регулятора США, который проводит сверхмягкую монетарную политику, чтобы помочь американской экономике преодолеть кризис после пандемии. Но тут есть побочный эффект – всплеск инфляции.
Последние данные показали, что в США уже резко выросли цены на товары, подорожало производство. На фоне оживления деловой и потребительской активности увеличиваются и дальнейшие инфляционные ожидания. Это может заставить ФРС США снова начать ужесточать монетарную политику, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. В результате доллар дорожает.
"Дело в том, что более жесткие монетарные условия являются одним из главных фундаментальных факторов относительной силы любой валюты",
– приводит "Российская газета" слова эксперта. Опасения при этом вызывает растущий интерес потребителей к сырьевому рынку, в первую очередь, нефти. Подорожание сырья опять же ведет к усилению инфляции, и инвесторы бегут из рисковых активов в защитные инструменты, которым, в частности, является доллар.
Получается замкнутый круг: если в 2020 г. евро и другие валюты значительно укрепились к доллару, то теперь наблюдается обратный эффект. Это касается и рубля: на 19 февраля ЦБ РФ повысил курс доллара до 73,78 рубля. Курс евро, напротив, снижен до 88,87 рубля.
Ранее эксперты допустили новое рекордное падение российской валюты.
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