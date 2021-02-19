Белорусы будут возить грузы через РФ на очень выгодных условиях

Россия и Белоруссия подписали 19 февраля 2021 г. соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Договор рассчитан на 2021 – 2023 г.г. и предусматривает перевалку более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике. Речь о мазуте, бензине и масле, произведенных на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.

Доставляться нефтепродукты будут по железной дороге, транспорт предоставляет российская сторона. Повышение тарифов на срок действия соглашения исключено. Да и в целом Москва сделала все, чтобы перевалка нефтепродуктов через РФ была выгоднее белорусам, чем через Прибалтику.

"Все российские хозяйствующие субъекты пошли на существенные скидки, исходя из объемов, предложенных белорусской стороной",

– приводит "БелТА" слова главы Минтранса России Виталия Савельева.

Ожидается, что первый груз из Белоруссии через российские морские порты пойдет на экспорт уже в марте 2021 года.

Ранее эксперты отмечали, что с экономической точки зрения транзит через РФ Белоруссии не выгоден, зато отвечает политическим интересам.