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Россия и Белоруссия подписали 19 февраля 2021 г. соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты.
Договор рассчитан на 2021 – 2023 г.г. и предусматривает перевалку более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике. Речь о мазуте, бензине и масле, произведенных на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.
Доставляться нефтепродукты будут по железной дороге, транспорт предоставляет российская сторона. Повышение тарифов на срок действия соглашения исключено. Да и в целом Москва сделала все, чтобы перевалка нефтепродуктов через РФ была выгоднее белорусам, чем через Прибалтику.
"Все российские хозяйствующие субъекты пошли на существенные скидки, исходя из объемов, предложенных белорусской стороной",
– приводит "БелТА" слова главы Минтранса России Виталия Савельева.
Ожидается, что первый груз из Белоруссии через российские морские порты пойдет на экспорт уже в марте 2021 года.
Ранее эксперты отмечали, что с экономической точки зрения транзит через РФ Белоруссии не выгоден, зато отвечает политическим интересам.
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