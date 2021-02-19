Морозы заставили власти США заблокировать экспорт американского газа

Морозы заставили власти США заблокировать экспорт американского газа
Фото: Preston Ehrler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Погодные условия привели к дефициту топлива внутри Штатов

Арктические морозы, охватившие в последнее время часть США, обрушили экспорт сжиженного природного газа. В связи с плохими погодными условиями большинство газовых скважин в Штатах "заморозили" добычу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что сейчас танкеры с СПГ не причаливают и не загружаются ни на одном из шести экспортных терминалов США – впервые с тех пор, как в августе 2020 г. резко обрушился мировой спрос на топливо для электростанций.

Это весьма необычная ситуация для третьего по величине грузоотправителя на планете и показатель того, насколько сильно торговые потоки сжиженного природного газа изменились вследствие недавних морозов.

По данным издания, поставки на СПГ-заводы упали до четырехмесячного минимума, на предприятиях Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi – в 2−4 раза, до 210 млн куб в сутки.

Одновременно резко подскочил спрос на голубое топливо внутри США. Так, в Техасе население жалуется на нехватку газа, электростанции сокращают свои мощности. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех, пишет "Газета.ру".

Напомним, сейчас Штаты переживают аномально холодную погоду. По информации издания Washington Post, жертвами морозов в Штатах уже стали около 50 человек. С прошлого воскресенья, 14 февраля, в стране умерли не менее 47 граждан, из них 30 – в Техасе. Среди самых маленьких жертв – 11-летний ребенок, который скончался в неотапливаемом передвижном доме несколько дней назад.

Ранее мы писали, как американцы пытаются справляться с морозами, прорывами труб, отключенным электричеством на фоне бездействия местных властей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость141614
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в газпрёме наверное теперь премия будет внеочередная - пол-оклада :)))))))))))
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