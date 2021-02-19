Сколько Россия получит денег от роста цен на нефть

Сколько Россия получит денег от роста цен на нефть
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вырученные средства можно направить на социальные нужды, считают аналитики

Рост цен на нефть позволит России получить примерно 33 миллиарда рублей в качестве дополнительных средств в условиях шаткого положения национальной валюты. Их можно использовать, оказав поддержку нуждающимся россиянам, пишет Bloomberg.

В инвестиционной компании Sova Capital уверены, что таким образом власти смогут решить важную проблему с малоимущими слоями населения.

Из-за роста нефтяных цен в 2021 году на 25% прибыль РФ, полученная от продажи топлива, превысила уровень 2019 года. При сохранении стабильно высокой стоимости госказна обеспечит 2,3% ВВП.

Как отметил экономист Артем Заигрин, в текущих условиях необходимо создавать дополнительный стимул для бизнеса и потребителей, чей уровень дохода сильно снизился в 2020 году. Без дополнительных средств финансовой поддержки возникнет риск остановки экономического роста.

Представитель аналитического центра "Экономическая экспертная группа" Александра Суслина уверена, что пока что о расходах властей говорить рано. Цены на нефть довольно непредсказуемы, пишет Bloomberg.

Ранее эксперт Дмитрий Бабин заявил, что монетарная политика Штатов, проводимая для преодоления кризиса после коронавируса, спровоцирует всплеск инфляции.

Егор МАЛКОВ

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ноль целых, ноль десятых. вот конкретные граждане да - получат.
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