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Рост цен на нефть позволит России получить примерно 33 миллиарда рублей в качестве дополнительных средств в условиях шаткого положения национальной валюты. Их можно использовать, оказав поддержку нуждающимся россиянам, пишет Bloomberg.
В инвестиционной компании Sova Capital уверены, что таким образом власти смогут решить важную проблему с малоимущими слоями населения.
Из-за роста нефтяных цен в 2021 году на 25% прибыль РФ, полученная от продажи топлива, превысила уровень 2019 года. При сохранении стабильно высокой стоимости госказна обеспечит 2,3% ВВП.
Как отметил экономист Артем Заигрин, в текущих условиях необходимо создавать дополнительный стимул для бизнеса и потребителей, чей уровень дохода сильно снизился в 2020 году. Без дополнительных средств финансовой поддержки возникнет риск остановки экономического роста.
Представитель аналитического центра "Экономическая экспертная группа" Александра Суслина уверена, что пока что о расходах властей говорить рано. Цены на нефть довольно непредсказуемы, пишет Bloomberg.
Ранее эксперт Дмитрий Бабин заявил, что монетарная политика Штатов, проводимая для преодоления кризиса после коронавируса, спровоцирует всплеск инфляции.
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