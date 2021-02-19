Вырученные средства можно направить на социальные нужды, считают аналитики

Рост цен на нефть позволит России получить примерно 33 миллиарда рублей в качестве дополнительных средств в условиях шаткого положения национальной валюты. Их можно использовать, оказав поддержку нуждающимся россиянам, пишет Bloomberg.

В инвестиционной компании Sova Capital уверены, что таким образом власти смогут решить важную проблему с малоимущими слоями населения.

Из-за роста нефтяных цен в 2021 году на 25% прибыль РФ, полученная от продажи топлива, превысила уровень 2019 года. При сохранении стабильно высокой стоимости госказна обеспечит 2,3% ВВП.

Как отметил экономист Артем Заигрин, в текущих условиях необходимо создавать дополнительный стимул для бизнеса и потребителей, чей уровень дохода сильно снизился в 2020 году. Без дополнительных средств финансовой поддержки возникнет риск остановки экономического роста.

Представитель аналитического центра "Экономическая экспертная группа" Александра Суслина уверена, что пока что о расходах властей говорить рано. Цены на нефть довольно непредсказуемы, пишет Bloomberg.

Ранее эксперт Дмитрий Бабин заявил, что монетарная политика Штатов, проводимая для преодоления кризиса после коронавируса, спровоцирует всплеск инфляции.