Законопроект рассчитан на оказание комплексной поддержки населению и бизнесу, говорится в заявлении ведомства

Министерство финансов РФ выступило за проведение ежегодной индексации акцизов. Так, ведомство подготовило документ, в соответствии с которым власти намерены исполнить ряд ключевых моментов в налоговой политике государства, предусмотренной с 2021 до 2023 года.

В рамках предлагаемых решений Минфин выступил за повышение плановой акцизной индексации на уровень 4%.

В самом документе также содержатся положения о мерах оказания поддержки экономических отраслей, которым был нанесен сильный ущерб из-за пандемии, а также способах повышения собираемости налогом путем оптимизации системы. В рамках указанных способов, говорится в законопроекте, Министерство финансов предусмотрело защиту населения от роста фискальной нагрузки.

По словам заместителя главы Минфина Алексея Сазанова, закон предлагает ввести ряд нововведений, направленных на улучшение администрирования сбора налогов. Проект также предлагает упростить ряд процедур, сообщают "Известия", ссылаясь на ведомство.

Среди перечня вынесенных предложений министерство предлагает сохранить инициативу субъектов по ограничению на перенос убытков в размере 50% при расчете налога на прибыль. В Минфине уверены, что такая мера поможет сохранить "сбалансированность" регионов.

"Документ проходит межведомственное согласование", – говорится на официальном сайте Министерства финансов.

Ранее Сазанов сообщил, что власти рассматривают способы введения "цифрового налога" в России, опираясь на опыт зарубежных стран. По словам государственного служащего, крупные иностранные организации получают прибыль, занимаясь профессиональным оказанием услуг на территории РФ. Ведомство намерено исправить ситуацию, при которой прибыль иностранного бизнеса в стране не облагается налогом со стороны российских властей.