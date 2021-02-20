Нефть по 100 долларов: России сулят сверхдоходы от продажи сырья

Бюджет страны пополнится, но прибыль "съест" инфляция

Провальный для нефтедобытчиков 2020 год, когда стоимость черного золота уходила даже в минус, сменил бурный рост на нефтяном рынке в 2021 году. Аналитики предполагают, что это начало устойчивой многолетней тенденции.

Подорожанию сырья способствовали несколько факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ не спешат наращивать добычу, а многие производители и не в силах этого сделать после удара по отрасли в прошлом году.

Во-вторых, спрос на топливо повысила холодная зима и аномальные снегопады практически по всему миру. В-третьих, сырьевые рынки реагируют на действия финансового регулятора США – он включил денежный станок и печатает доллары в 4 раза больше обычного объема. Это уже привело к росту цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть, и инфляционные ожидания только усиливаются, приводит "КП" мнение председателя правления банка "Фридом Финанс" Геннадия Салыча.

Четвертое – и главное – сырьевые рынки цикличны. И, по оценке экспертов, мир сейчас на пороге нового цикла высоких цен на нефть после 10-летней стагнации. Ожидается, что к концу 2021 г. стоимость барреля черного золота будет составлять $68-70. А затем может уйти и за $100. Таким образом, Россию снова ждут сверхдоходы от продажи нефти, как это было в тучные 2000е.

Ранее эксперты "Блумберга" подсчитали, что РФ получит дополнительно около 33 млрд рублей за счет роста цен на нефть. Сейчас стоимость барреля средиземноморского сорта Brent составляет примерно 62,7 доллара. При этом подорожание нефти не слишком помогает российской национальной валюте – инвесторы предпочитают более надежные активы в период экономического кризиса, поэтому курс рубля остается низким.