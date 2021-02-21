России предрекли "золотую пятилетку" со сверхдоходами

России предрекли "золотую пятилетку" со сверхдоходами
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аналитики прогнозирую удорожание нефти до 100 долларов за баррель

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтевому рынку. Еще год назад казалось, что на спасение мировой экономики потребуется несколько лет в случае, если выйдет ее реабилитировать. Однако сейчас некоторые эксперты полагают, что будущее для "черного золота" более оптимистично, чем кажется на первый взгляд. 

На Западе спасать экономику решили с помощью печатного станка, что не могло не повлиять на инфляцию. Официально цены в заграничных магазинах растут не сильно, однако активы – котировки акций, металлы, нефть, – дорожают с опережающими темпами. 

"Скорость, с которой США проводят денежную эмиссию, превышает среднегодовые темпы как минимум в четыре раза. Это уже вызвало рост биржевых цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть – и будет, по всей видимости, поддерживать этот рост дальше", – рассказал  председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч изданию "КП". 

В ближайшее время Штаты собираются "влить" в экономику дополнительно 1,9 триллионов долларов, что может дать рост нефтяных котировок. 

Отразились на добыче нефти не только договоренности по ОПЕК+, но и рекордные холода в Америке. Без электричества остались миллионы, добыча топлива сократилась, как и объем предложения на нефтяном рынке. 

Некоторые аналитики предполагают, что рост цен на нефть – начало многолетней тенденции. После десяти лет стагнации начнется "сырьевой суперцикл". К концу года, по прогнозам, котировки могут подняться до 68$ за баррель. Однако позже, полагают специалисты, цена рекордно взлетит из-за ряда мировых событий. 

Во-первых, мир выйдет из пандемии. Спрос на нефть, соответственно, повысится. Во-вторых, эко-активисты могут добиться сокращения добычи природных ископаемых в ряде стран. Сырья станет меньше, его стоимость повысится. 

Такие события, полагают эксперты, в теории могут привести к повышению цены на нефть до 100$ за баррель. И, если повезет, Россию ждет "золотая пятилетка" со сверхдоходами. 

Роман ИГНАТОВ

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Неплохой троллинг: в заглавии статьи "золотая пятилетка сверхдоходов", а на фото к статье очередное "пике" рубля по отношению к евро и доллару
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