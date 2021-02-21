России предрекли "золотую пятилетку" со сверхдоходами

Аналитики прогнозирую удорожание нефти до 100 долларов за баррель

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтевому рынку. Еще год назад казалось, что на спасение мировой экономики потребуется несколько лет в случае, если выйдет ее реабилитировать. Однако сейчас некоторые эксперты полагают, что будущее для "черного золота" более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

На Западе спасать экономику решили с помощью печатного станка, что не могло не повлиять на инфляцию. Официально цены в заграничных магазинах растут не сильно, однако активы – котировки акций, металлы, нефть, – дорожают с опережающими темпами.

"Скорость, с которой США проводят денежную эмиссию, превышает среднегодовые темпы как минимум в четыре раза. Это уже вызвало рост биржевых цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть – и будет, по всей видимости, поддерживать этот рост дальше", – рассказал председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч изданию "КП".

В ближайшее время Штаты собираются "влить" в экономику дополнительно 1,9 триллионов долларов, что может дать рост нефтяных котировок.

Отразились на добыче нефти не только договоренности по ОПЕК+, но и рекордные холода в Америке. Без электричества остались миллионы, добыча топлива сократилась, как и объем предложения на нефтяном рынке.

Некоторые аналитики предполагают, что рост цен на нефть – начало многолетней тенденции. После десяти лет стагнации начнется "сырьевой суперцикл". К концу года, по прогнозам, котировки могут подняться до 68$ за баррель. Однако позже, полагают специалисты, цена рекордно взлетит из-за ряда мировых событий.

Во-первых, мир выйдет из пандемии. Спрос на нефть, соответственно, повысится. Во-вторых, эко-активисты могут добиться сокращения добычи природных ископаемых в ряде стран. Сырья станет меньше, его стоимость повысится.

Такие события, полагают эксперты, в теории могут привести к повышению цены на нефть до 100$ за баррель. И, если повезет, Россию ждет "золотая пятилетка" со сверхдоходами.