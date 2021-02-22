Чтобы не переживать о завтрашнем дне, необходимо создать “подушку безопасности”

Эксперты подсчитали, какая сумма позволит россиянам спать спокойно.



Отложить стоит столько денег, чтобы продержаться от полугода до 12 месяцев, считает международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. Сумма получается внушительная, однако это обезопасит семью от неприятных сюрпризов в случае, если один из супругов, к примеру, потеряет работу.

Сбережения стоит хранить частично наличными, в домашнем сейфе, а другую часть положить на счет в банке, советует эксперт. При этом должна быть возможность оперативно снять эти средства.

Другой эксперт, основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков, склоняется к менее крупной сумме. По его мнению, для этой цели хватит от шести до девяти месячных расходов семьи. Об этом пишет “Прайм”. Гужиков сослался на информацию “Ромира”, согласно которой семье из трех человек, где двое работают, нужно на жизнь 85,7 тысяч рублей в месяц. Если в семье четверо членов, то сумму стоит увеличить до 100 тысяч рублей. В результате получается, что на черный день разумно отложить от 600 тысяч рублей.



Ранее эксперт подсчитал, сколько денег нужно держать на депозите, чтобы жить на проценты.