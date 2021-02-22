Польша и Украина упрашивают США закрыть "Северный поток-2"

Польша и Украина упрашивают США закрыть "Северный поток-2"
Северный поток-2. Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оба государства опасаются усиления влияния России через газопровод

Реализация российского проекта "Северный поток-2" стала настоящей костью в горле для многих недружественно настроенных к Москве государств. Так, недавно официальные представители Варшавы и Киева обратились к новому американскому лидеру Джо Байдену с просьбой "положить конец" возведению трубопровода.

С таким заявлением выступили главы внешнеполитических ведомств Польши и Украины. Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба уверены: с помощью "Северного потока-2" Россия в значительной степени усилит свое влияние в международном пространстве. Главы МИД считают, что Москва планирует использовать вопрос энергоснабжения в своих "коварных" целях.

Дабы не допустить этого, представители Польши и Украины обратились к главе США. Они просят Джо Байдена задействовать все имеющиеся у него ресурсы для того, чтобы сорвать достройку трубопровода, пишет издание Politico.

Кстати, недавно в борьбу против российского газопровода вступила Литва. Глава литовского МИД предложил Евросоюзу заморозить строительство трубопровода до проведения в России в сентябре парламентских выборов.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость149494
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Гиена Европы совместно с шакало-бандеровским царством пали ниц перед хозяином и подали челобитную о том что им сирым больше воровать не дают и халявных денег лишают.
Гость151976
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писиют в горшочек... клоуны
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