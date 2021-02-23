Остался последний способ резко снизить стоимость американских банкнот

Скачки курсов основных западных валют оставляют желать лучшего. После небольшого снижения доллар и евро снова подскочили до 75 и 90 рублей соответственно. Сбудутся ли мечты россиян о дешевой валюте, рассказал опытный финансист Степан Демура.



По словам аналитика, у нашей страны остался последний способ серьезно уменьшить стоимость зарубежных денег по отношению к целковому. Речь идет о деноминации рубля. Это хорошо известная старшему поколению процедура по отказу от "лишних нулей" на банкнотах.

Только за счет этого возможно желаемое многими жителями России обрушение доллара до 30 рублей. Впрочем, сам финансист заявил, что проводить деноминацию сейчас особого смысла нет. Власти могут пойти на этот шаг только, если решат "повысить престиж" страны.

В беседе с журналистами издания "Вечерняя Москва" Демура отметил: если бы схожая процедура не была произведена в нашей стране 1998 году, сейчас за доллар пришлось бы отдавать не 70, а 7000 рублей. Такие расценки серьезно бы ударили по психологическому состоянию населения.

Ранее другой эксперт Дмитрий Бабин объявил, что рост доллара спровоцирует серьезный всплеск инфляции.