Поведение России на рынке вооружений взбесило американцев

Поведение России на рынке вооружений взбесило американцев
Вооружение. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон не желает работать в рамках здоровой конкуренции

США снова осерчали на Россию. Американских коллег не устраивают успехи российской стороны на рынке вооружений. К такому заключению пришли авторы китайского издания Sohu.

Как отмечают аналитики из Китая, на этот раз США и Россия схлестнулись на индийской территории. Оба государства активно занимаются экспортом вооружений. Поэтому крупные рынки сбыта представляют огромный интерес для конкурирующих стран.

При этом американцы не желают существовать в условиях здоровой конкуренции. В погоне за клиентами, а соответственно и финансовыми выгодами, Вашингтон готов идти на весьма радикальные меры. Так, в США не гнушаются даже угрозами санкционных ограничений в отношении тех, кто будет покупать оружие в России.

В свою очередь, Москва не собирается прогибаться под американских коллег. Как отмечает издание "ПолитРоссия", несмотря на явное негодование США, наша страна подписала выгодные договоры с турецкими и индийскими партнерами на поставку систем ПВО С-400.

К слову, недавно зарубежным журналистам удалось раскрыть планы Вашингтона по "сдерживанию" Москвы. Так, США готовятся противостоять России в Восточной Европе.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость141614
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Гость151716
У тебя и информация 20-ти летней давности. Видать давно покинул страну. А то что дешевле, то да. Но кроме того что дешевле, она ещё либо на ровне, либо превосходит конкурентов. Слабы ещё в беспилотниках, но уже тоже подтягиваем до уровня. В Сирии новенькие уже обкатывали. Хорошо себя показали. Так что живи пока в своей, древней иллюзии, так даже лучше.
я в курсе вашей техникеи. <цензура> работаю в конторе, задача которой сделать ее (вашу технику) не представляющей угрозы для нашей. поэтому я хорошо осведомлен в ваших С-400 и тд
так вот - ничего принципиально нового вы не создали.
все ваше вооружение - это наследие СССР.
стоит отметить - в СССР делали на десятилетия вперед, потому вы еще и что то продаете
Гость151716
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Гость141614
единственное преимущество рахи на рынке вооружение это то что старая советская техника дешевая.
поэтому рашка всегда продает дешевле <цензура> продать нужно хоть что нибудь.
с другой стороны советское вооружение устарело и уже не конкурентноспособно.
У тебя и информация 20-ти летней давности. Видать давно покинул страну. А то что дешевле, то да. Но кроме того что дешевле, она ещё либо на ровне, либо превосходит конкурентов. Слабы ещё в беспилотниках, но уже тоже подтягиваем до уровня. В Сирии новенькие уже обкатывали. Хорошо себя показали. Так что живи пока в своей, древней иллюзии, так даже лучше.
Гость141614
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единственное преимущество рахи на рынке вооружение это то что старая советская техника дешевая.
поэтому рашка всегда продает дешевле <цензура> продать нужно хоть что нибудь.
с другой стороны советское вооружение устарело и уже не конкурентноспособно.
Гость152295
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Гость141687
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