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США снова осерчали на Россию.
Американских коллег не устраивают успехи российской стороны на рынке
вооружений. К такому заключению пришли авторы китайского издания Sohu.
Как отмечают аналитики из Китая, на этот раз США и Россия схлестнулись на индийской территории. Оба государства активно занимаются экспортом вооружений. Поэтому крупные рынки сбыта представляют огромный интерес для конкурирующих стран.
При этом американцы не желают существовать в условиях здоровой конкуренции. В погоне за клиентами, а соответственно и финансовыми выгодами, Вашингтон готов идти на весьма радикальные меры. Так, в США не гнушаются даже угрозами санкционных ограничений в отношении тех, кто будет покупать оружие в России.
В свою очередь, Москва не собирается прогибаться под американских коллег. Как отмечает издание "ПолитРоссия", несмотря на явное негодование США, наша страна подписала выгодные договоры с турецкими и индийскими партнерами на поставку систем ПВО С-400.
К слову, недавно зарубежным журналистам удалось раскрыть планы Вашингтона по "сдерживанию" Москвы. Так, США готовятся противостоять России в Восточной Европе.
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