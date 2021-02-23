"Северный поток – 2" лишился немецкого страховщика

Перестраховочная компания прекратила обслуживать газопровод

"Дочка" крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с опператором российского газопровода Nord Stream 2. Об этом сообщил представитель компании Франк Циглер. 

"Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это", – приводит его слова РИА "Новости". 

При этом он отметил, что больше не может дать никаких подробностей на этот счет.

Предположительно причиной ухода из проекта могла стать угроза введения санкций со стороны США. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость151691
Пожаловаться Ответить
А зачем им терять репутацию?
В В Воронцов
Пожаловаться Ответить
***
Страховщики со страху перестраховались...
***
1
новости партнеров

Путин напомнил Лукашенко о вложенных в Белоруссию деньгах

Белорусский лидер не стал тянуть с ответом

Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"

Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей