Перестраховочная компания прекратила обслуживать газопровод

"Дочка" крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с опператором российского газопровода Nord Stream 2. Об этом сообщил представитель компании Франк Циглер.

"Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это", – приводит его слова РИА "Новости".

При этом он отметил, что больше не может дать никаких подробностей на этот счет.

Предположительно причиной ухода из проекта могла стать угроза введения санкций со стороны США.