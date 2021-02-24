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Расход бюджета России в 2020 г. составил 22,82 трлн рублей. Это на четверть больше, чем было в 2019 году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. В то же время доход от нефтегазовой отрасли сократились на 11,3%.
Пандемия коронавируса повлекла за собой непредвиденные траты в размере 2,856 трлн руб., или 12,5% всех бюджетных расходов. Сюда аналитики отнесли как траты на медицину и санитарные мероприятия, так и финансирование предприятий и другие меры по поддержке экономики в кризис.
Все "коронавирусные" расходы были покрыты из резервного фонда правительства. Всего же из этой кубышки в прошлом году было потрачено 4 059,3 млрд. рублей.
Остальные недостающие средства были заимствованы. В итоге госдолг России к концу 2020 г. увеличился почти на 40% (5,4 трлн руб.), составив 18,986 трлн рублей, то есть 17,8% ВВП, передает РИА "Новости". При этом внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 млрд долларов, достигнув 56,8 млрд долларов (или 4,195 трлн рублей).
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