Немецкая компания объявила о завершении инвестиций в "Северный поток - 2"

Организация назвала размер предоставленного кредита

Немецкий нефтяной и газовый гигант Wintershall Dea объявил о завершении инвестиций в строительство магистрали "Северный поток – 2". Соответствующая информация появилась на официальном портале организации сегодня, 24 февраля.

Согласно приведенным данным, компания вложила в развитие проекта 730 миллионов евро. Все средства были вложены еще до пересмотра закона Соединенных Штатов о санкциях.

В документе также отмечается, что Wintershall Dea не планирует в дальнейшем осуществлять выплаты в рамках строительства газовой нити.

В опубликованном отчете указывается, что компания готова к длительному многолетнему рассмотрению апелляции на штраф со стороны польского регулятора, который, как считают в организации, является необоснованным.

Егор МАЛКОВ

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