Полномочия председателя правления будут действовать пять лет

Совет директоров "Газпрома" решил, кто будет возглавлять энергетического гиганта. Главой компании переизбран Алексей Миллер.

Он останется председателем правления холдинга еще как минимум в течение пяти лет, передает РИА "Новости".



Новый пятилетний срок Миллера в качестве главы "Газпрома" начнется 31 мая 2021 года.

К слову, недавно стало известно о резком сокращении поставок российского газа на Украину. Экспорт голубого топлива в Незалежную упал в среднем на 20%.