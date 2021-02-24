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Совет директоров "Газпрома" решил, кто будет возглавлять энергетического гиганта. Главой компании переизбран Алексей Миллер.
Он останется председателем правления холдинга еще как минимум в течение
пяти лет, передает РИА "Новости".
Новый пятилетний срок Миллера в качестве главы "Газпрома" начнется 31 мая 2021 года.
К слову, недавно стало известно о резком сокращении поставок российского газа на Украину. Экспорт голубого топлива в Незалежную упал в среднем на 20%.
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