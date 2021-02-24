Совет директоров выбрал главу "Газпрома"

Полномочия председателя правления будут действовать пять лет

Совет директоров "Газпрома" решил, кто будет возглавлять энергетического гиганта. Главой компании переизбран Алексей Миллер.

Он останется председателем правления холдинга еще как минимум в течение пяти лет, передает РИА "Новости".

Новый пятилетний срок Миллера в качестве главы "Газпрома" начнется 31 мая 2021 года.

К слову, недавно стало известно о резком сокращении поставок российского газа на Украину. Экспорт голубого топлива в Незалежную упал в среднем на 20%.

Ольга ФЕДОРОВА

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Чистый убыток «Газпрома», относящийся к его акционерам, за первые девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд руб. - что делать? Конечно переизбрать "успешного" управленца!
Гость153025
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