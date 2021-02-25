Экономика России столкнется с серьезными последствиями в попытках снизить роль американской валюты, уверен специалист

Российской национальной валюте грозит обесценивание в случае попытки искусственного снижения роли доллара в проведении финансовых операций. Соответствующее заявление сделал глава института стратегического анализа компании "ФБК Грант Торнтон", экономист Игорь Николаев.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал власти к снижению роли американской валюты в финансовых сделках, назвав доллар токсичным "источником враждебных действий". Чиновник объяснил, что такие меры будут оправданы при продолжении враждебной политики со стороны Соединенных Штатов.

Позднее слова государственного служащего прокомментировал Николаев, рассказавший о последствиях реализации таких действий. Специалист считает, что в попытках обрести независимость от американской валюты подобными мерами Россия столкнется с его подорожанием, и, как следствие, обесцениванием рубля. А снижение количества нацвалюты во внутреннем государственном обороте в целом негативно отразится на российской экономике.

Схожее мнение выразил и экономист Антон Любич. Эксперт уверен, что стоит учитывать немаловажную деталь: российские партнеры вряд ли готовы отказаться от доллара и не станут принимать рубль в качестве инструмента финансовых сделок.

"Допустим, мы готовы рассчитываться своими рублями. Но готовы ли наши контрагенты? Это может привести к противоречиям среди нефтяников и военных", – заявил Любич в интервью Ura.ru.

Специалист также добавил, что рубль сможет укрепиться лишь при встречном отказе контрагентов от американской валюты. Однако соответствующая политика потребуется от Центробанка, который в таком случае должен проводить меры по укреплению рубля.

Ранее в Счетной палате заявили, что в прошлом году расход государственного бюджета РФ превысил 22 триллиона рублей.